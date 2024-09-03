Для возрождения сокола-балобана в Татарстане проведут генетические исследования

Проект Татарстана по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана получил высокую оценку участников II международного форума «День сокола», который проходит в рамках ВЭФ-2024 во Владивостоке. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

Сегодня замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева выступила на сессии «Создание центров реабилитации: эффективный метод возвращения в природу изъятых объектов животного мира». Она представила проект по реинтродукции соколов-балобанов.

«В Татарстане сокол-балобан не встречался уже более 50 лет, хотя обитал в нашем регионе на протяжении многих веков. В последний раз гнездование на Волге задокументировано в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника. По инициативе научного сообщества в 2023 году начата реализация проекта по реинтродукции этих уникальных соколообразных в природу», – рассказала она.

Данный проект – попытка вернуть краснокнижную птицу в родные места обитания. По данным Манидичевой, орнитологи объясняют исчезновение балобана комплексными причинами, главная из которых – антропогенный фактор.

«Выбран земельный участок в Камско-Устьинском районе Татарстана, сформированы волонтерские группы, которые занимаются кормлением и наблюдением за соколятами, установлено два хэка, доставлены десять птенцов из питомников и начата работа по установке птицезащитных устройств на линиях электропередач. В каждом хэке установлена система видеоконтроля», – сообщила Манидичева.

В этом году шесть птенцов под наблюдением ученых-орнитологов и волонтеров адаптированы к естественной среде обитания и выпущены в природу. Кроме того, четыре взрослые птицы размещены в вольерах Казанского зооботсада для образования пар и выведения птенцов.

«В следующем году надеемся на продолжение проекта с выпуском птенцов из нашего зоопарка», – подчеркнула Манидичева.

Инициатива способствует реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», она получила высокую оценку научного сообщества, став победителем Всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология», а также финалистом национальной премии «Хрустальный компас».

В дальнейшем планируются мероприятия по подготовке соколов к жизни в дикой природе.

«В частности, планируется привлечение специалистов Волжско-Камского заповедника и реализация проекта на территории данного ООПТ, а также привлечение молодых специалистов новой кафедры КФУ «Заповедное дело» и проведение научных исследований, в том числе генетических, на основе материально-технической и лабораторной базы КФУ», – заключила Ольга Манидичева.