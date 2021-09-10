Для водителей-нарушителей правил движения в зоне весогабаритного контроля ввели штрафы

Для водителей — нарушителей правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля ввели штрафы, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

«Вступили в силу правила движения тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств в зоне автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств», – говорится в сообщении.

В частности, теперь в зоне весогабаритного контроля запрещены развороты, остановки и использование фары-прожектора и фары-искателя.

Кроме того, водитель при движении в этой зоне должен двигаться в пределах одной полосы, соблюдать дистанцию не менее 20 метров до следующего впереди транспортного средства.

За нарушение новых правил водителей могут оштрафовать до 1,5 тыс. рублей, должностных лиц – до 10 тыс. рублей, юрлиц – до 100 тыс. рублей.