Для включения в федеральный перечень одобрены новые учебники по родным языкам

Для включения в федеральный перечень одобрены 95 учебников. Подавляющее большинство из них составляют учебники по родным языкам, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«В этот список также входят учебники по финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию и другим предметам. Восемь одобренных учебников предназначены для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья», — отметили в министерстве.

Министр просвещения России Сергей Кравцов уточнил, что одобрены новые учебники по ряду предметов, включая изучение родных языков. Эти учебники будут использоваться в учебном процессе в ближайшее время, пояснил он.

По словам министра, каждый учебник проходит тщательную проверку, поскольку важно, чтобы «школьники имели полный доступ к максимально проверенной учебной литературе и с позиции содержания, и с позиции удобства и качества».

После рассмотрения 112 из 229 заявленных новых учебников отправлены на дополнительную экспертизу. 22 учебника не рекомендованы к включению в федеральный перечень.

Решение о включении учебника в федеральный перечень принимает Научно-методический совет по учебникам. Экспертное заключение действительно в течение пяти лет. Если издатель планирует и в дальнейшем сохранить учебник в перечне, он должен будет подать соответствующие документы за год до истечения пятилетнего срока.