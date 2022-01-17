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Ру Тат
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Наука и образование
17 января 2022  14:13

Для включения в федеральный перечень одобрены новые учебники по родным языкам

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Для включения в федеральный перечень одобрены 95 учебников. Подавляющее большинство из них составляют учебники по родным языкам, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«В этот список также входят учебники по финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию и другим предметам. Восемь одобренных учебников предназначены для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья», — отметили в министерстве.

Министр просвещения России Сергей Кравцов уточнил, что одобрены новые учебники по ряду предметов, включая изучение родных языков. Эти учебники будут использоваться в учебном процессе в ближайшее время, пояснил он.

По словам министра, каждый учебник проходит тщательную проверку, поскольку важно, чтобы «школьники имели полный доступ к максимально проверенной учебной литературе и с позиции содержания, и с позиции удобства и качества».

После рассмотрения 112 из 229 заявленных новых учебников отправлены на дополнительную экспертизу. 22 учебника не рекомендованы к включению в федеральный перечень.

Решение о включении учебника в федеральный перечень принимает Научно-методический совет по учебникам. Экспертное заключение действительно в течение пяти лет. Если издатель планирует и в дальнейшем сохранить учебник в перечне, он должен будет подать соответствующие документы за год до истечения пятилетнего срока.

#федеральный перечень учебников #родные языки
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