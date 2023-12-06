Для вип-гостей в новом театре Камала сделают отдельный вход

Для вип-гостей в проекте нового здания театра Камала предусмотрен отдельный вход. Об этом рассказал архитектор проекта Олег Шапиро в разговоре с «Татар-информом».

«У нас есть служебный вход, вип-вход и еще три входа: основной всесезонный, отдельный всесезонный и отдельный летний, откуда можно будет войти в ресторан наверх и на смотровую площадку», — отметил собеседник агентства.

Во время паблик-тока на форуме «Казаныш» Олег Шапиро заявил, что в театре будет три зала: главный зал, Black Box, где темный цвет стен и потолка позволят сосредоточить внимание зрителя на сцене, и круглый зал с естественным светом. Все три будут объединены общим фойе, которое украсят огромными панно с национальными узорами. Над ними работает художник и заслуженный деятель искусств РТ Наиля Кумысникова.

Актеры разместятся на третьем этаже и смогут спускаться в каждый из залов на лифтах, не пересекаясь со зрителями. На третьем же этаже появятся репетиционные залы и гримерки.

В последний раз рендеры нового здания Камаловского театра показывали летом. Тогда стало известно, что крышу нового театра будут использовать как смотровую площадку и террасу ресторана.

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