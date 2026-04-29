Для ветеранов Великой Отечественной войны проезд в электричках будет бесплатным

Ветеранам Великой Отечественной войны с 1 мая по 30 июня будет предоставлен льготный проезд в пригородных поездах, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Право бесплатного проезда предоставляется на все пригородные поезда, курсирующие на полигоне обслуживания компании "Содружество", в том числе с указанием мест, а также в вагонах повышенной комфортности без взимания тарифа за комфортность», – говорится в сообщении.

Право бесплатного проезда предоставлено участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла; жителям блокадного Ленинграда, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Кроме того, бесплатно смогут проехать их сопровождающие, но не более одного человека на льготника.