news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 29 апреля 2026 16:54

Для ветеранов Великой Отечественной войны проезд в электричках будет бесплатным

Читайте нас в
Телеграм

Ветеранам Великой Отечественной войны с 1 мая по 30 июня будет предоставлен льготный проезд в пригородных поездах, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Право бесплатного проезда предоставляется на все пригородные поезда, курсирующие на полигоне обслуживания компании "Содружество", в том числе с указанием мест, а также в вагонах повышенной комфортности без взимания тарифа за комфортность», – говорится в сообщении.

Право бесплатного проезда предоставлено участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла; жителям блокадного Ленинграда, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Кроме того, бесплатно смогут проехать их сопровождающие, но не более одного человека на льготника.

news_right_1
news_right_2
news_bot
