news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 29 апреля 2026 17:10

Для ветеранов СВО создали грузовик с ручным управлением и подъемным механизмом

Читайте нас в
Телеграм

Филиал компании Ростех из Набережных Челнов продемонстрировал грузовик, созданный с учетом потребностей ветеранов специальной военной операции, получивших тяжелые ранения, сообщает пресс-служба компании. Машину презентовали в рамках стратегической сессии в Сеченовском университете.

На мероприятии представители компании, ведущих российских университетов, Минобрнауки и Минздрава РФ обсудили внедрение современных решений для повседневной помощи людям с ограниченными возможностями, в первую очередь – для участников СВО. Отечественные компании представили более 50 инновационных разработок.

Центром экспозиции стал автомобиль, оснащенный комплектом решений для комфортного управления людьми с ограниченной подвижностью: автоматическим дистанционным открытием и закрытием двери, гидравлическим подъемным механизмом для перемещения пассажира в кабину с помощью пульта, а также системой ручного управления.

Ветераны СВО протестировали инновационное транспортное средство и отметили удобство управления автомобилем.

#ветераны СВО #Наши герои #автомобили
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров