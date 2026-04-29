Для ветеранов СВО создали грузовик с ручным управлением и подъемным механизмом

Филиал компании Ростех из Набережных Челнов продемонстрировал грузовик, созданный с учетом потребностей ветеранов специальной военной операции, получивших тяжелые ранения, сообщает пресс-служба компании. Машину презентовали в рамках стратегической сессии в Сеченовском университете.

На мероприятии представители компании, ведущих российских университетов, Минобрнауки и Минздрава РФ обсудили внедрение современных решений для повседневной помощи людям с ограниченными возможностями, в первую очередь – для участников СВО. Отечественные компании представили более 50 инновационных разработок.

Центром экспозиции стал автомобиль, оснащенный комплектом решений для комфортного управления людьми с ограниченной подвижностью: автоматическим дистанционным открытием и закрытием двери, гидравлическим подъемным механизмом для перемещения пассажира в кабину с помощью пульта, а также системой ручного управления.

Ветераны СВО протестировали инновационное транспортное средство и отметили удобство управления автомобилем.