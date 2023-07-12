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Для увеличения продолжительности жизни пенсионеров в РТ создали проект «Алтын еллар»
В Татарстане для увеличения продолжительности жизни пенсионеров создали проект «Алтын еллар». Он разработан Минтрудом РТ, сообщают «Казанские ведомости».
Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу. Планируется создать систему активного досуга для женщин и мужчин в возрасте от 55, 60 лет. Главная задача – создать условия для обеспечения комфортного и достойного образа жизни несмотря возраст, расширить возможность для получения образования, вовлечь пенсионеров в социальную жизнь Татарстана.
Экспертизу документ будет проходить до 18 июля, проконтролирует работу и выполнение задач Минтруд РТ.
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