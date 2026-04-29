Для устранения разлива нефти в Туапсе привлекли тяжелую технику

Для ликвидации последствий разлива нефти после атаки ВСУ на Туапсе привлекли тяжелую технику, сообщает РИА Новости.

«На территории, где локализовано основное загрязнение, работает тяжелая техника – самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, вакуумные насосы», – сообщили в региональном оперштабе.

В настоящий момент ведутся работы по очистке береговой линии и сбору нефтепродуктов с помощью насосов. Кроме того, регулярно проводятся замеры воздуха в жилых районах города, чтобы исключить опасность для местного населения.