Для ускорения строительства трассы М12 Москва – Казань выделят еще 50 млрд рублей

Правительство РФ выделит дополнительно еще 50 млрд рублей на строительство трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань, чтобы досрочно ввести в эксплуатацию ее отдельные участки.

Дополнительный транш направят на строительство участков трассы в Московской и Владимирской областях, сообщается в телеграм-канале Правительства. Вице-премьер РФ Михаил Мишустин отметил, что трасса М-12 обеспечит скоростное автосообщение между несколькими российскими регионами и станет частью перспективного маршрута в Западный Китай. Это позволит расширить торговые каналы со странами Азии.

«Хорошие современные магистрали позволяют быстрее перевозить грузы, способствуют реализации многих инициатив бизнеса, повышают уровень жизни миллионов наших граждан», – подчеркнул Мишустин.

Скоростная автомагистраль М12 Москва общей протяженностью 810 км строится с июня прошлого года.