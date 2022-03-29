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Экология
29 марта 2022  16:18
Наталья Рыбакова

В этом году в Татарстане начнется разработка концепций водоснабжения районов

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В основу стратегического плана снабжения татарстанцев качественной питьевой водой лягут результаты масштабной ревизии водозаборов республики. Его создание и реализация помогут улучшить здоровье населения, создать благоприятную среду для жизни людей и повысить инвестиционную привлекательность районов, рассказал на брифинге в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«На сегодняшний день завершаются работы по переоценке запасов подземных вод Столбищенского месторождения, параллельно ведется проектирование вовлечения в разработку первой очереди водозабора. Также проведены работы по обоснованию границ землеотводов на западно-зеленодольском участке Зеленодольского месторождения подземных вод», — проинформировал он.

Спикер отметил, что обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из приоритетных направлений в работе Минэкологии РТ. Республика обладает большими ресурсами пресных подземных вод, сказал Шадриков.

В этом году предполагается проведение обследования всех водозаборов в районах, таких как скважины и родники. Кроме того, запланированы исследования качества воды, определение водозаборов, готовых к лицензированию. В результате в районах будут разработаны концепции водоснабжения.

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