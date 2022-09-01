Флешмоб, конкурсы и подарки: библиотеки Нижнекамска провели праздник для школьников с ОВЗ

Централизованная библиотечная система Нижнекамска присоединилась к республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу», направленной на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно сотрудники библиотек вручают детям необходимые для учебы канцтовары и устраивают различные интерактивные мероприятия: мастер-классы, викторины, а иногда и целые праздники. Этот год не стал исключением.

Центр чтения и общения «Заман» совместно с Реабилитационным центром «Дар» в Нижнекамске организовали для будущих первоклассников с ограниченными возможностями целое представление. Будущих школьников и их родителей встречали Баба Яга, Красная Шапочка и Серый Волк. Затем их ожидали конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы по изготовлению топпера на 1 сентября, зажигательный флешмоб. В финале детям вручили школьные ранцы с набором канцелярских принадлежностей от благотворителей.

«Родители к данному мероприятию относятся очень положительно. В течение года мы сотрудничаем с реабилитационным центром, они участвуют во всех событиях, приходят к нам на мастер-классы. С каждым годом появляется все больше родителей и деток, которые приходят к нам за книгами, чтобы почитать», — рассказала «Татар-информу» заведующая Центром чтения и общения «Заман» Ольга Афонова.

Центральная библиотека имени Габдуллы Тукая не осталась в стороне и тоже приняла участие в акции. Совместно с центром «Веста» для детей и их родителей был организован аукцион знаний «Здравствуй, школьная пора!». Для гостей провели экскурсию по залам библиотеки, а школьники получили набор канцелярских принадлежностей и вместе с родителями сделали красочную открытку-календарь на 1 сентября.

Сотрудники Центральной детской библиотеки «Апуш» приобрели канцтовары к школе для многодетной семьи Осетровых. Присоединились к акции и другие филиалы городских и сельских библиотек, вручив ребятам наборы канцелярских товаров. В библиотеке-филиале 1 прошла викторина «Самый умный», где ребята активно отвечали на вопросы из школьной программы.

«Библиотечная система всегда с удовольствием присоединяется к благотворительным акциям. Каждый филиал тесно работает со своими читателями, общается с семьями микрорайона и в курсе того, какой семье можно оказать помощь. Родителей до глубины души трогает такая отзывчивость, и даже такая небольшая помощь вызывает слова благодарности. Мы призываем всех неравнодушных жителей города и республики присоединяться к таким благотворительным акциям», — поделилась с «Татар-информом» замдиректора по работе с детьми Гузель Хасанова.