Для учеников медклассов школ Казани в лагере «Заречье» организовали медицинскую смену

Уже во второй раз Управление здравоохранения Казани организовало для учащихся медклассов города медицинскую смену в лагере «Заречье», сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Казани.

Помимо развлекательных мероприятий лагеря дети будут отрабатывать практические медицинские навыки.

Фото: © пресс-служба Управления здравоохранения Казани

На встречи с детьми из медицинской смены приглашены лучшие спикеры: главные внештатные специалисты Управления здравоохранения Казани, профессора, кандидаты медицинских наук, лидеры мнений, а также представители Всероссийского движения «Вдохновители РФ».

Фото: © пресс-служба Управления здравоохранения Казани

На таких встречах дети более глубоко знакомятся с профессией врача разных специальностей.

«Мы делаем все, чтобы медицинские смены проходили на самом высоком уровне», – отметили в Управлении.