Для учеников казанской спецшколы провели тренинги по поиску внутренней опоры
24 февраля для воспитанников специального учебно‑воспитательного учреждения имени Н. А. Галлямова прошли психологические тренинги по поиску внутренней опоры.
Занятия проводились по проекту «Перспектива», цель которого – создать созидательную среду, в которой каждый подросток увидит свои сильные стороны и сделает шаг к новой жизни. Среди партнеров проекта – Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова, психологическая служба ДРКБ и УФСИН по РТ. На тренингах молодежь училась осознавать свои эмоции, развивать эмпатию, находить выход из конфликтных ситуаций, а также развивала коммуникативные навыки.
Всего проект рассчитан на 6 месяцев и помимо тренингов включает индивидуальные консультации с психологами, профориентационные встречи с экспертами, творческие модули для социализации и многое другое.