Для участников саммита БРИКС в Казани изготовлено 5 тыс. транспортных карт

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Для сотрудников, задействованных в обслуживании мероприятий саммита БРИКС, изготовлено 5 тыс. специальных транспортных карт с официальной атрибутикой мероприятия. Уже выдано более 2,5 тыс. карт. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«Республиканским оргкомитетом по подготовке и проведению саммита глав государств стран БРИКС было принято решение изготовить транспортные карты для удобства сотрудников, задействованных в этом мероприятии», – рассказал Шакиров.

Ильдар Шакиров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, эти карты позволяют им бесплатно воспользоваться городским общественным транспортом Казани, включая автобусы, троллейбусы, трамваи и метро.

«Весь персонал будет передвигаться на аэроэкспрессах. И карты предназначены, чтобы добраться на общественном транспорте до железнодорожных станций и в обратном направлении. Пользоваться ими сотрудники смогут до конца проведения мероприятий. Потом карту можно использовать, пополняя самостоятельно», – уточнил замруководителя исполкома Казани.

Он отметил, что в Татарстане подобные проездные уже предоставлялись при проведении масштабных мероприятий. «Будем фиксировать количество поездок, выбор вида транспорта. После саммита будем анализировать, делать карту еще более удобной», – подчеркнул Шакиров.

Он напомнил, что к саммиту БРИКС Казань получит 157 новых автобусов татарстанского производства и 39 минских троллейбусов. «Большая часть из них уже поступила и работает на маршрутах», – заключил замруководителя исполкома Казани.