Для участников Республиканского ифтара введут дополнительные электрички Казань – Аэропорт

Фото: © «Татар-информ»

Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань вводятся 13 марта для гостей и волонтеров XIV Республиканского ифтара, который пройдет в «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электричка № 7602 из Казани отправится в 15.50 и прибудет на станцию Аэропорт в 16.10. Поезд № 7603 со станции Аэропорт отправится в 19.40, в Казани он будет в 20.09.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе пригородной пассажирской компании.