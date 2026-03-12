Для участников Республиканского ифтара введут дополнительные электрички Казань – Аэропорт
Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань вводятся 13 марта для гостей и волонтеров XIV Республиканского ифтара, который пройдет в «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Электричка № 7602 из Казани отправится в 15.50 и прибудет на станцию Аэропорт в 16.10. Поезд № 7603 со станции Аэропорт отправится в 19.40, в Казани он будет в 20.09.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе пригородной пассажирской компании.