Для участников инвестпроектов в РТ могут повысить налог на прибыль до 25%

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В Татарстане хотят повысить ставку налога на прибыль с 20% до 25% для участников региональных инвестиционных проектов. Соответствующий законопроект внес в Госсовет Татарстана кабинет министров РТ. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«Также для участников региональных инвестиционных проектов с объемом капитальных вложений от 50 до 500 млн рублей исключено ограничение по применению пониженной налоговой ставки после 31 декабря 2026 года», – говорится в пояснительной записке.

Законопроект разработан в связи с изменениями в Налоговом кодексе России и отдельных законодательных актах РФ. Он предусматривает внесение соответствующих изменений в закон «О регулировании отдельных вопросов налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов на территории РТ».