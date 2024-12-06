Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Для участников инвестпроектов в РТ могут повысить налог на прибыль до 25%
В Татарстане хотят повысить ставку налога на прибыль с 20% до 25% для участников региональных инвестиционных проектов. Соответствующий законопроект внес в Госсовет Татарстана кабинет министров РТ. Документ находится на предварительном рассмотрении.
«Также для участников региональных инвестиционных проектов с объемом капитальных вложений от 50 до 500 млн рублей исключено ограничение по применению пониженной налоговой ставки после 31 декабря 2026 года», – говорится в пояснительной записке.
Законопроект разработан в связи с изменениями в Налоговом кодексе России и отдельных законодательных актах РФ. Он предусматривает внесение соответствующих изменений в закон «О регулировании отдельных вопросов налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов на территории РТ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»