Для участниц конкурса «Мисс БРИКС» провели кулинарный мастер-класс

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программа международного конкурса красоты «Мисс БРИКС», проходящего в столице Татарстана, пополнилась знакомством с национальными традициями. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Одним из мероприятий стал мастер-класс по приготовлению татарской выпечки. Для участниц из 16 стран подготовили урок по приготовлению треугольника.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Национальная кухня – это бесценное наследие, отражающее самобытность народа, его историю и культуру. Уникальные рецепты, передаваемые из поколения в поколение, являются такими же значимыми реликвиями, как народное творчество или национальные костюмы. Именно поэтому организаторы конкурса уделили особое внимание знакомству конкурсанток из двух десятков стран с гастрономическим богатством Татарстана.

Девушки, представляющие Бразилию, Китай, Индию, страны Азии и другие государства, с энтузиазмом взялись за приготовление татарского треугольника. Для многих из них, столкнувшихся с непривычными ингредиентами и техниками, это стало своего рода кулинарным вызовом. Опытные наставники делились секретами приготовления.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, в программе для участниц из 16 стран организаторы первого в истории конкурса красоты БРИКС подготовили множество мастер-классов. В частности, мастер-класс по вокалу от известного исполнителя, композитора, телеведущего, члена жюри конкурса Марка Тишмана, а также занятия по ораторскому мастерству, этикету и другое.

Финал конкурса состоится 7 марта. Ранее стало известно, что на закрытии конкурса Мисс БРИКС выступят Дима Билан, Клава Кока, JONY, Ольга Серябкина и другие артисты.