Для участка трассы М7 в Татарстане ввели новое наименование

В Татарстане участок автодороги М7 «Волга», подъезд к городам Ижевск и Пермь, переименован в «Р243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь, подъезд к городу Ижевск, к М12 «Восток» (397+364 – 426+343 км)». Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Подъезд к городам Ижевск и Пермь расположен на 0+000 – 28+916 км в Татарстане, имеет протяженность 28,9 км», – отметили в управлении.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и оформлении заявлений на получение специальных разрешений.