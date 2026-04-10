Для участия в праймериз «Единой России» в Татарстане подали документы почти 50 человек

Для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» подали документы 47 человек, 44 из них зарегистрированы, трем отказали, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения партии.

Предварительное голосование «Единой России» состоится с 25 по 31 мая. С его помощью определят тех, кто будет представлять партию на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Татарстане.

Среди действующих депутатов Государственной думы уже подали документы Марат Нуриев, Айдар Метшин, Альфия Когогина, Олег Морозов и другие. Уже известно, что Айрат Фаррахов и Татьяна Ларионова не будут участвовать в праймериз, то есть не будут претендовать на место в парламенте.