Для участия в нацфинале WorldSkills в Уфе сборная Татарстана прошла вакцинацию

Представители сборной Татарстана, которая на этой неделе выступит в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Башкортостане, прошли предварительную вакцинацию. Об этом в интервью «Татар-информ» рассказал гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«Мы постарались максимально подготовить наших конкурсантов и экспертов. Большинство команд прошло вакцинацию. Обязательным требованием является наличие ПЦР-теста для абсолютно всех конкурсантов, участников, гостей мероприятия, вне зависимости от наличия вакцины. ПЦР-тест должен быть сделан не менее чем за 72 часа до прибытия на площадку соревнований. Максимальные условия будут созданы и на площадке, где обязательно наличие антисептиков и масок. Мы сейчас активно ведем работу с Роспотребнадзорами нашей республики и Башкортостана по соблюдению всех этих требований», – сказал он.

Чемпионат пройдет с 25 по 29 августа в Башкортостане на территории нескольких объектов. Делегация Татарстана будет одной из самых многочисленных на этом соревновании. Она будет представлена 164 конкурсантами, которые будут соревноваться в 127 компетенциях. 29 августа вечером будут объявлены имена победителей. В дальнейшем некоторые из ребят получат приглашение в национальную сборную Российской Федерации, которая будет готовиться к мировым чемпионатам.