Для участия в Казанском кинофестивале было зарегистрировано 845 заявок из 67 стран

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На XXI Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» было зарегистрировано 845 заявок из 67 стран. Об особенностях фестиваля в 2025 году рассказали его организаторы и участники на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Огромная работа, огромный труд специалистов и членов жюри состоял в отборе заявок. Для конкурсных программ были отобраны лучшие фильмы», – отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Дамир Натфуллин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Основными местами проведения фестиваля станут четыре площадки: кинотеатры «Алмаз Синема Родина» и «Мир», присутственные места Казанского Кремля и новое здание театра Камала. Фильмом открытия кинофестиваля станет картина Александра Далматова «В мае сорок четвертого».

«Хочется отметить, что фестиваль проходит в преддверии знакового события. В следующем году Казань станет культурной столицей Исламского мира», – обратил внимание заместитель татарстанского Минкульта.

География фестиваля в этом году охватывает такие страны, как Индия, Россия, Индонезия, Сенегал, Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Саудовская Аравия, Беларусь, Азербайджан, Китай, Турция, Германия, Морокко, Черногория, Малайзия, Нидерланды, – и это еще не весь список стран-участниц фестиваля. Большая их часть – исламские страны.

Вне конкурса на фестивальных площадках пройдут Дни турецкого, кыргызского, казахстанского и африканского кино.

Миляуша Айтуганова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Когда мы приглашаем гостей в Казань, наш первый принцип: гости из других стран должны быть лидерами кинематографии этих стран. Жюри фестиваля – это люди, которые играют ключевую роль в развитии кинематографии [на родине]», – рассказала журналистам исполнительной директор фестиваля, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Председателем жюри основного конкурса станет режиссер Ресул Пукутти, взявший «Оскар» за лучшее сведение звука в фильме «Миллионер из трущоб». Вместе с ним судить картины основного конкурса будут кинематографисты из Султаната Оман, Китая, Египта, Нигерии, Узбекистана, Филиппин и Ирана. Россию в жюри представят член Гильдии режиссеров РФ Сергей Струсовский и главный режиссер Дирекции документального кино АО «Первый канал» Наталья Гугуева.

Александр Далматов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В состав жюри NETPAC (Сеть продвижения азиатского кино) вошли член Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI) Нада Азхари Гиллон, член Союза кинематографистов РФ и международной организации NETPAC Сергей Анашкин, а также драматург, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая Мансур Гилязов.

Ожидается, что по красной дорожке фестиваля пройдут Любовь Казарновская, Елена Цыплакова, Константин Раскатов, Нафиса Хайруллина, Равиль Шарафеев, Резеда Саляхова, Ирек Хафизов и многие другие.

XXI Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» пройдет с 5 по 9 сентября.