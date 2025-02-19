На игру «Зарница 2.0» в Татарстане поступило более 30 тыс. заявок от участников

Продолжается заявочная кампания на Всероссийскую военно-патриотическую игру «Зарница 2.0». О своем желании поучаствовать сообщили более 30 тыс. ребят из Татарстана. Некоторые из них уже прошли школьный этап, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«В игре «Зарница 2.0» могут поучаствовать дети и подростки начиная с начальной школы до студентов ссузов. Она имеет особое значение. Это командная игра, которая даёт и очень важные навыки. Например, оказание первой медицинской помощи. Таким образом, мы показываем ребятам, как правильно действовать в условиях ограниченного времени и стрессовых ситуациях. Кроме того, подростки учатся умению постоять за себя, за своих близких, семью и, конечно, Родину», – пояснил он.

Через эту игру в ребятах воспитывается чувство сопричастности к общему долгу перед своей командой, школой, районом и республикой, добавил Сулейманов.

«Зарница 2.0» разделена на три тематических блока: спортивная подготовка, военно-прикладные навыки и образовательная программа.

Предусмотрены четыре возрастные категории: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет и 18-21 год. Заявочная кампания продолжится до конца февраля, но уже стартовали школьные этапы. Затем победителям предстоит поучаствовать в муниципальном, зональном, республиканском и окружном этапах. Лучшие будут представлять Татарстан на Всероссийском уровне.

В каждой команде должно быть 10 участников, количество самих команд от одной образовательной организации не ограничено. Роли в команде следующие: командир, штурмовик, медик, сапер, оператор БПЛА, военкор, политрук, сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«В игре дети учатся жить в коллективе, любить Родину. «Зарница 2.0» здорово адаптирована к современным условиям. Она имеет большое значение для ребят, где они могут показать себя и свои лучшие навыки», – заявила она.

Муниципальные этапы пройдут с 1 по 31 марта, зональные – с 1 по 30 апреля, а республиканский в мае.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.