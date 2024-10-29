Для творчества и спорта: в Нижнекамске открылось новое пространство для слабовидящих

Сегодня в Нижнекамске открылось новое помещение, в котором расположится районное отделение общественной организации для слабовидящих. Новая квартира располагается по адресу ул. Строителей, 27. Это уникальное пространство создано для людей, которые стремятся развиваться, заниматься творчеством и спортом.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, в новом центре расположена библиотека, где посетители могут общаться и заниматься чтением по шрифту Брайля. Также предусмотрены занятия в спортзале и возможность творческой самореализации. На открытии организации состоялся концерт с участием членов сообщества, который продемонстрировал их таланты и возможности.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин отметил важность этого события и поблагодарил всех строителей и благотворителей, которые помогли в создании данного пространства. Все работы были выполнены на средства меценатов и добрых людей города, которые не остались равнодушными к судьбе слабовидящих. Каждый из них внес свой вклад: кто-то собирал мебель, кто-то помогал с уборкой.

Местная организация функционирует в свободном режиме. Библиотека открыта для посетителей по вторникам и четвергам, а занятия по реабилитации проводятся в течение всей недели. Здесь люди с нарушениями зрения могут научиться навыкам социализации и адаптации в быту.

Председатель общественной организации Тамара Часовская и ее команда всегда готовы помочь и ответить на все вопросы. Новый центр стал символом солидарности и поддержки для «мужественных» людей Нижнекамска, и его двери открыты для всех желающих.

Нижнекамская местная организация Всероссийского общества слепых существует в Нижнекамске с мая 1987 года. В настоящий момент она объединяет в своих рядах 448 инвалидов первой, второй и третьей группы по зрению.

Люди активно занимаются спортом, художественной самодеятельностью, прикладным искусством. На базе организации с 1988 года функционирует вокальная группа «Вдохновение», среди членов организации есть спортсмены первого второго разряда и кандидаты в мастера спорта, подтверждающие свой уровень на российских соревнованиях.

С 2018 года на базе Нижнекамского медицинского колледжа успешно работает группа, где обучаются инвалиды по зрению из республики и других регионов. Они получают квалификацию массажиста. За четыре выпуска большинство незрячих освоили востребованную профессию и трудятся в медицинских и оздоровительных учреждениях. Многие из них принимали участие в Национальном и региональном чемпионатах «Абилимпикс» и становились дипломантами и лауреатами в различных компетенциях.