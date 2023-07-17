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Для туристов в Крыму открывают пункты временного размещения
В Восточном Крыму планируется открытие пунктов временного размещения. В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
«Просим туристов, которые выбрали альтернативный маршрут обратить внимание, что работают три пункта пропуска: Армянск, Джанкой, Перекоп», – добавил Крючков.
Также для туристов, которых призывают не покидать гостиницы, запустили чат-бот, созданный Центром управления регионов совместно с Министерством курортов и туризма Крыма.
Напомним, сегодня рано утром появилась информация, что на Крымском мосту остановили движение из-за ЧП, в результате которого пострадала девочка и погибли ее родители.
СМИ пишут о разрушении опор моста, однако Минтранс это отрицает и заявляет, что повреждено только дорожное полотно. Минобороны Украины прокомментировало происшествие, назвав Крымский мост «лишней конструкцией».
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