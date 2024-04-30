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Новости Татарстана и Казани
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Для туристов в Казани установят информшатры и напечатают 40 тыс. карт за 3,2 млн рублей
В столице Татарстана летом вновь стартует проект «Гостеприимная Казань». С 1 июня по 31 августа в специальных точках волонтеры будут оказывать информационную поддержку туристам. Подготовка к его проведению обойдется 3,2 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Шатры с надписью Visit Tatarstan появятся рядом с часами на улице Баумана, на площади 1 Мая и рядом с театром Камала.
Подрядчик возьмет на себя изготовление, монтаж и охрану шатров. Для туристов подготовят не менее 20 тысяч карт Казани, из которых не менее 2 тысяч будут на английском языке, карты Болгара и острова-града Свияжска (не менее 10 тысяч каждой) на русском, английском и татарском языках.
Доставка и монтаж оборудования должны быть завершены до 31 мая, а демонтаж и доставка на склад после завершения акции — не ранее 31 августа.
Заказчик работ — Госкомитет РТ по туризму, источник финансирования — бюджет Татарстана.
Проект «Гостеприимная Казань» реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ежегодно он проводится с 1 июня по 31 августа.
Национальные проекты реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.
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