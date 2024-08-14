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Для трех сельских поселений Азнакаевского района РТ купят новые тракторы
Агерзинское, Асеевское и Сухояшское сельские поселения Азнакаевского района Татарстана приобретут тракторы «Беларус 82.1». Они победили в республиканском конкурсе на предоставление грантов сельским поселениям, который организует Совет муниципальных образований РТ. Тендер на приобретение спецтехники провел Государственный комитет РТ по закупкам, сообщает пресс-служба ведомства.
Сумма контракта составляет 6 299 125 рублей. Согласно условиям тендера, тракторы должны быть выпущены не ранее 2023 года. Мощность двигателя — не менее 59 кВт, что позволит использовать их на сельскохозяйственных и коммунальных работах с навесными, прицепными и полуприцепными агрегатами и устройствами. Машины предназначены для эксплуатации в различных погодных условиях.
«Благодаря поддержке Раиса нашей республики Рустама Минниханова ежегодно сельским поселениям выделяются средства для приобретения тракторов. Для благоустройства территорий такая техника незаменима. Это очень значимая и ощутимая поддержка», — заметил председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.
В июле этого года также состоялись закупки тракторов для сельских поселений Алексеевского, Алькеевского, Апастовского, Арского, Дрожжановского, Кукморского, Мамадышского, Менделевского, Муслюмовского, Нурлатского, Пестречинского, Сармановского и Черемшанского районов Татарстана.
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