Для ТОСЭР Татарстана за год одобрены инвестпроекты на 27 млрд рублей

Фото: Минэкономики РТ

В течение 2024 года комиссия Минэкономики РТ одобрила 20 инвестиционных проектов стоимостью 27,16 млрд рублей для территорий опережающего развития (ТОСЭР) республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкономики.

Сумма капиталовложений по этим проектам равна 19,06 млрд рублей. Их реализация позволит создать порядка 6,4 тысячи рабочих мест.

На заседании 26 декабря были рассмотрены заявки на осуществление деятельности в Набережных Челнах, Чистополе и Зеленодольске. В работе принял участие министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Так, в ходе заседания были рассмотрены новые соглашения по проектам строительства завода по производству картофеля и созданию производства бортовых платформ. Также было рассмотрено внесение изменений в несколько уже заключенных соглашений.