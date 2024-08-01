Для «Таткнигоиздата» разработают мобильное приложение за 2 млн рублей

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

У «Татарского книжного издательства» появится собственное мобильное приложение по поиску, покупке, чтению книг и прослушиванию их аудиоверсий. На разработку сервиса на платформах iOS и Android будет направлено почти 2 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

По задумке, пользователь сможет искать книги по названию, автору, артикулу, составителю и ISBN, воспроизводить аудиокниги, создавать плейлисты, перематывать фрагменты и делать закладки. В том числе должна быть предусмотрена возможность чтения книг в форматах EPUB и PDF, скачивания документов.

Категории и меню в приложении будут аналогичны веб-сайту. Также планируется создание разделов с новостями и обновлениями, биографиями, фото авторов, списком их произведений и страницами в соцсетях.

Помимо этого, исполнитель проведет обновление функционала сайта издательства.

Работы должны быть выполнены до 11 ноября 2024 года.

Также «Таткнигоиздат» направит 3,4 млн рублей на типографские работы по изданию и доставку книг на татарском языке. В списке содержатся девять наименований. Это в том числе 6-й том толкового словаря татарского языка, составленного ИЯЛИ РТ, объемом 1008 страниц, «Татары в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии 1813-1814 гг.» и другие.