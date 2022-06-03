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Наука и образование
3 июня 2022  22:05

Для татарстанских ссузов будет закуплена оргтехника на 907 тыс. рублей

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Для татарстанских образовательных организаций среднего профессионального образования по нацпроекту «Образование» поставят оргтехнику на 907 тыс. рублей. Соответствующий аукцион объявило Министерство образования и науки республики. 

По контракту, учебные заведения получат 48 мониторов. Закупка производится в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». 

Программа реализуется до 2024 года и направлена на обеспечение возможности обучающимся ссузов получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.

#Национальные проекты
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