Для татарстанских ссузов будет закуплена оргтехника на 907 тыс. рублей
Для татарстанских образовательных организаций среднего профессионального образования по нацпроекту «Образование» поставят оргтехнику на 907 тыс. рублей. Соответствующий аукцион объявило Министерство образования и науки республики.
По контракту, учебные заведения получат 48 мониторов. Закупка производится в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».
Программа реализуется до 2024 года и направлена на обеспечение возможности обучающимся ссузов получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда.
Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.