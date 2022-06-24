Для татарстанских школьников в лагере «Байтик» прошел День Цифры

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Накануне в детском оздоровительном лагере «Байтик» прошел День Цифры. Мероприятие разработано организацией «Цифровая экономика» совместно с ведущими российскими IT-компаниями.

«Совместно с вожатыми дети строили “цифровой лагерь будущего” и участвовали в развлекательном интеллектуальном квизе», — сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Урок Цифры для школьников провел министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин. Этим летом подобные уроки пройдут в 29 лагерях, в них будут участвовать 25 тысяч детей.

«Важно развивать и поддерживать интерес к информатике и цифровым технологиям не только в IT-классах, но и среди всех школьников республики. Наша цель - сформировать у детей цифровые компетенции, которые пригодятся им в жизни и помогут определиться с будущей профессией», - прокомментировал министр.