Для татарстанских школ закупят интерактивные панели на 52,2 млн рублей

До конца июня школы и профессиональные учреждения Татарстана получат 111 интерактивных панелей. Также часть передадут технопаркам «Кванториум». Соответствующий тендер Минобрнауки РТ опубликован на сайте госзакупок.

На закупку панелей выделяется 52,2 млн рублей, то есть около 473 тыс. рублей за штуку. Средства направлены из федерального и республиканского бюджетов по национальному проекту «Образование».

Ожидается, что диагональ панелей составит 75–80 дюймов, объем памяти — не менее 4 Гб. В комплекте для школ будут стилусы, антибликовое защитное стекло. Кроме того, среди ожидаемых, но необязательных функций – возможность стирать написанное ладонью, подключение к Сети через Wi-Fi и ряд других.