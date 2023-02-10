news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
10 февраля 2023  11:22

Для татарстанских школ закупят интерактивные панели на 52,2 млн рублей

news_top_970_100

До конца июня школы и профессиональные учреждения Татарстана получат 111 интерактивных панелей. Также часть передадут технопаркам «Кванториум». Соответствующий тендер Минобрнауки РТ опубликован на сайте госзакупок.

На закупку панелей выделяется 52,2 млн рублей, то есть около 473 тыс. рублей за штуку. Средства направлены из федерального и республиканского бюджетов по национальному проекту «Образование».

Ожидается, что диагональ панелей составит 75–80 дюймов, объем памяти — не менее 4 Гб. В комплекте для школ будут стилусы, антибликовое защитное стекло. Кроме того, среди ожидаемых, но необязательных функций – возможность стирать написанное ладонью, подключение к Сети через Wi-Fi и ряд других.

#школы #госзакупки
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное