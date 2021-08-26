Для татарстанских предпринимателей стартует обучение по выходу на маркетплейсы

Татарстанских предпринимателей приглашают принять участие в бесплатных выездных учебно-практических мероприятиях «Интернет-торговля как будущее предпринимателей». Видеоролик с анонсом проекта также на своей странице в Instagram опубликовал Президент РТ Рустам Минниханов.

Организует мероприятия Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко». Серия встреч пройдет в Зеленодольске (2 сентября), Елабуге (3 сентября), Казани (6-го числа) и Лаишеве (8-го числа).

Перед предпринимателями выступят ведущий эксперт России по e-commerce Юлиана Гордон, директор СДЭК на территории РТ, Чувашии, Марий Эл Елена Салытова.

«Бесплатные выездные учебно-практические мероприятия, которые проводятся специалистами Центра электронной торговли „Маркетплейс.Легко“ в различных муниципальных районах Татарстана, оказались очень востребованы среди предпринимателей, которые начинают понимать, какие конкурентные преимущества им дает электронная торговля», — отметил Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Предварительная регистрация для участия в мероприятии открыта по ссылке.