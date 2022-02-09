Для татарстанских бизнесменов пройдут мастер-классы и воркшопы по ведению бизнеса онлайн

Завтра, 10 февраля, в Казани пройдет конференция «AERO. Казань». К участию в ней приглашаются представители малого и среднего бизнеса. Для участников пройдут мастер-классы и воркшопы по ведению бизнеса онлайн.

Как сообщают организаторы, о практических моментах, связанных с загрузкой товаров на маркетплейс, оформлением страницы товара, настройкой маркетинговых и логистических инструментов, участникам расскажут представители AliExpress Россия, KazanExpress, Почты России и компании СДЭК.

Открытие конференции запланировано на 10.00 в отеле «Казань палас» (конференц-зал «Кристалл»).

В конференции примут участие уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев, представители компаний AliExpress Россия, KazanExpress, интернет-магазинов.

Более подробная информация представлена на сайте конференции. Здесь же можно заполнить анкету для участия в мероприятии.