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Ру Тат
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28 октября 2021  06:22

Для татарстанцев стартует бесплатный курс по профориентации «Карьерная мастерская»

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В Татарстане стартует бесплатная программа по профориентации «Карьерная мастерская». Организаторами стали Минцифры РТ, образовательная платформа GeekBrains и ИТ-парк.

«За семь дней слушатели курса научатся правильно ставить профессиональные цели и планировать карьеру, определят свои сильные стороны и составят долгосрочный план по развитию подходящей для них профессии», — говорится в сообщении пресс-службы министерства. 

Записаться на курс можно в любое время на сайте программы.

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