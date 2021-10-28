Для татарстанцев стартует бесплатный курс по профориентации «Карьерная мастерская»

В Татарстане стартует бесплатная программа по профориентации «Карьерная мастерская». Организаторами стали Минцифры РТ, образовательная платформа GeekBrains и ИТ-парк.

«За семь дней слушатели курса научатся правильно ставить профессиональные цели и планировать карьеру, определят свои сильные стороны и составят долгосрочный план по развитию подходящей для них профессии», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Записаться на курс можно в любое время на сайте программы.