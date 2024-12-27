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Для встречающих новогоднюю ночь в поезде татарстанцев подготовили сюрпризы
В праздничные дни, с 25 декабря по 8 января, из Татарстана в путешествие на поездах дальнего следования отправятся около 190 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции заместитель начальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.
«Пассажиров, встречающих новогоднюю ночь в поезде, ждут приятные сюрпризы. В ночь с 31 декабря на 1 января начальники поездов поздравят их по громкой связи. Дети до десяти лет получат сладкие угощения. А в вагонах-ресторанах пассажирам предложат специальное праздничное меню», – рассказал он.
По словам Черемнова, на период новогодних праздничных дней на Горьковской железной дороге назначены 249 рейсов дополнительных поездов дальнего следования. Они будут курсировать в период с 19 декабря по 13 января.
Между Казанью и Москвой введено 79 дополнительных рейсов. 18 пар дополнительных поездов будут ходить по маршруту Казань – Пенза – Адлер, отметил замначальника ГЖД по территориальному управлению.
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