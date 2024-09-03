Для татарстанцев 8 сентября будет работать горячая линия по вопросам выборов

8 сентября в Татарстане будет открыта горячая линия по вопросам защиты избирательных прав граждан. Об этом сообщает Аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ.

Позвонив по телефону +7 (960) 049-68-14, граждане смогут получить информацию о местонахождении избирательного участка, проконсультироваться насчет проблем, возникших во время голосования, и задать вопросы, связанные с голосованием. Звонки принимаются с 07.00 до 20.00. Также принимаются сообщения в мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Консультировать граждан будут представители аппарата омбудсмена РТ и Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.