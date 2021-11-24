Для татарстанцев 25 ноября откроется горячая линия по гаражной амнистии

В четверг, 25 ноября, с 10 до 11 часов Росреестр Татарстана совместно с Кадастровой палатой проведет очередную горячую линию по вопросам упрощенного оформления гаражей и земельных участков под ними.

В Казани звонки от граждан принимаются по телефону (843)255-25-71. С телефонами горячей линии в других городах и районах республики можно ознакомиться на официальном сайте Управления Росреестра по Татарстану.

Действие закона о гаражной амнистии распространяется на капитальные строения гаражного назначения, имеющие фундамент и стены, построенные до декабря 2004 года. Владельцы могут легализовать свои постройки до 1 сентября 2026 года.