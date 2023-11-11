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Для татарстанца, который пострадал при взрыве автопокрышки, с фирмы взыскали полмиллиона
В процессе проверки в Алексеевском районе Татарстана прокуратура выяснила, что в прошлом году пострадал водитель одного из местных предприятий, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Во время шиномонтажа взорвалась покрышка, из-за чего мужчина получил переломы ног.
В процессе расследования обстоятельств несчастного случая выяснилось, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда на рабочем месте.
В итоге прокуратура потребовала через суд компенсацию морального вреда в полмиллиона рублей в пользу пострадавшего. Суд иск удовлетворил.
Как стало известно агентству, речь идет об АО «Восток Зернопродукт».
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