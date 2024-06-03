Для танкистов Татарстана на передовую отправили УАЗы

Два новых внедорожника подарили танкистам батальона имени первого в республике Героя России времен СВО Дамира Исламова. УАЗы нужны бойцам для перевозки продуктов и эвакуации раненных. На передовую их доставят танкисты.

Бойцы рассказали, что все положенные выплаты получают вовремя, дети бесплатно посещают кружки и питаются — статус ветерана боевых действий дает дополнительные льготы. Помогают и местные власти в решении бытовых вопросов.

Ильдар уже год служит в батальоне, получает все обещанные выплаты и льготы. Недавно оформил пенсию как ветеран боевых действий.

«Как идет по телевидению, так и выплачивается. У нас командир батальона хороший. Единоразовую выплату — 195 тыс. рублей — я получил и сейчас зарплата больше 200 тыс. рублей», — рассказал боец.

«Пенсию на участника боевых действий оформил. Уже начали поступать. Детям вот в столовых все бесплатно уж. И у нас местный сельсовет тоже, я сам из деревни и местный сельсовет помогает», — отметил военнослужащий.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону