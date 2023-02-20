«Праздник в непростых условиях»: в Казани прошел концерт ко Дню защитника Отечества

Сегодня на площадке Казанского государственного института культуры прошел праздничный концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Гостей торжества – ветеранов, военнослужащих, участников специальной военной операции – поздравили студенты и преподаватели института, а также оркестр Казанского танкового училища.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Этот праздник мы встречаем в непростых условиях – идет специальная военная операция, в которой наше государство борется с неонацизмом, расцветшим на Украине. Мы боремся и с силами Запада. Наши ребята проявляют сегодня чудеса героизма, отваги и мужества – 19 человек из наших ребят удостоились звания Героя России за последний год. Это было бы невозможно без поддержки неравнодушных граждан. Поэтому все мы с вами сегодня являемся защитниками нашего Отечества», – отметил во вступительной речи и.о. заместителя начальника по воспитательной работе Казанского танкового училища Павел Слешин.

Слова благодарности и поздравления с приближающимся праздником также выразил глава Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов. «Сегодня идет специальная военная операция. И главная наша с вами задача – оказать любую помощь и содействие тем, кто сейчас находится на передовой. Этот концерт нацелен и на то, чтобы вновь поддержать и показать, что мы вместе и мы победим», – подчеркнул он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первым признанием в любви к защитникам Отечества стало патриотичное произведение от оркестра Казанского танкового училища под руководством дирижера Яна Орехова. Затем для гостей выступил творческий коллектив ГБУ «Безопасность дорожного движения» с песней «Мама – Родина».

После первых выступлений артистов к собравшимся обратился заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Алексей Пономарев, который поздравил всех с праздником мужества, благородства и чести. Гостям он пожелал мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отметим, что праздничный концерт проходит и в поддержку участников специальной военной операции. Помимо этого, Казанский государственный институт культуры присоединяется к гуманитарной акции «Обещаю вернуться!», в ходе которой бойцам в зону СВО будет отправлено порядка 600 банок домашнего варенья, а также более тысячи писем с теплыми пожеланиями от учеников и студентов Казани.

«Совместно с ГБУ „Безопасность дорожного движения“ наш институт присоединился к акции. Ветераны Великой Отечественной войны, жители Донецкой и Луганской народных республик, участники СВО — все те, кто находится сегодня в зале, — все мы большая семья под названием Россия. Эта баночка варенья создаст атмосферу домашнего тепла и станет для наших бойцов очередным напоминанием, что их ждут дома», — поделилась ректор института культуры Роза Ахмадиева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, на протяжении многих лет в институте студентов прежде всего учат любить свою Родину, с уважением относиться к ней и помнить ее истинных героев. Роза Ахмадиева подчеркнула, что только так ребята смогут смело преодолевать любые препятствия и будут с успехом достигать поставленных целей.

В продолжение вечера зрители услышали трогательные песни военных лет, увидели яркие номера и смогли оценить военную хронику, которая отражалась на фоне всего концерта.