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Для студентов в Татарстане по нацпроекту купят автосамосвал за 5,2 млн рублей
Азнакаевский политех приобретет новую технику в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Автосамосвал «ГАЗ-САЗ 2507» стоимостью 5,2 млн рублей необходим для подготовки специалистов для сельхозпредприятий республики, сообщили в Госкомитете РТ по закупкам.
Как отметил председатель госкомитета Марат Зиатдинов, государственные закупки способствуют реализации целей приоритетных национальных проектов. Каждая из инициатив нацелена на улучшение социально-экономической обстановки в России и, соответственно, позволяет улучшить качество жизни населения.
«В рамках национального проекта „Образование“ в Татарстане создаются образовательно-производственные кластеры с участием колледжей, техникумов и компаний ключевых отраслей. Нашим комитетом ранее было проведено более 20 централизованных закупок для образовательных организаций СПО в рамках проекта», — рассказал он.
Это не первая закупка техникума в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в 2024 году. Ранее для образовательной организации уже приобрели трактора и грузовой автомобиль с краном-манипулятором.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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