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СВО 23 января 2025 13:59

Для студентов — участников СВО из Татарстана разработают специальные программы

Для студентов — участников СВО из Татарстана разработают специальные программы
Ринат Садыков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для студентов из Татарстана, которые участвуют в специальной военной операции, будут разработаны специальные программы по поддержке и адаптации, когда они вернутся домой. Об этом на пресс-конференции ко Дню студента сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Сейчас мы завершаем работу, чтобы для таких студентов были приняты специальные программы, планы мероприятий по их социализации, поддержке и адаптации, когда они вернутся на учебу», — отметил спикер.

«Мы будем создавать самые комфортные условия, чтобы они были включены в реализацию всех социально-значимых проектов молодежной политики Татарстана», — заверил он.

По словам министра, в спецоперации участвуют сотни студентов из Татарстана, 38 из них были удостоены боевых наград.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#Ринат Садыков #герои СВО #татарстанские студенты
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