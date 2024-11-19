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Общество 19 ноября 2024 11:44

Для студентов КФУ на концерте в честь юбилея вуза выступит группа Dabro

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На концерте для студентов КФУ, посвященном 220-летию вуза, который состоится 22 ноября, выступит группа Dabro. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил ректор КФУ Ленар Сафин.

«Уже можно анонсировать, на концерте в "Татнефтьарене" на мероприятии для студентов выступит группа Dabro. Ребята имеют корни из Донецка, но творческий путь начали в Казани», - рассказал он.

Кроме того, во время празднования юбилея запланировано открытие бюста основателю университета Александру I и заседание ректоров вузов ПФО, добавил Сафин.

#КФУ #юбилей
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