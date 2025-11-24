Для студентов Института филологии КФУ начала работу медиалаборатория ТНВ

В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ начала работу медиалаборатория, созданная совместно с телеканалом ТНВ. До конца учебного года со студентами будут работать опытные тележурналисты, режиссеры, операторы и продюсеры.

Директор Института Радиф Замалетдинов подчеркнул значимость нового проекта. «В нашем институте обучается более 5 тысяч студентов. Мы в первую очередь готовим специалистов в области русского языка и литературы, татарского языка и литературы, иностранных языков и литературы. Но сегодня у нас есть студенты, которые проявляют интерес к направлениям радио и телевидения. Ильшат Аминов (генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» – прим. Т-и) и его команда начинают работу именно с такими студентами. Проект полностью бесплатный. Это будет возможность профессионального старта для студентов», – сказал он.

На открытие Медиалаборатории прибыл и Ильшат Аминов. Он прочитал студентам первую лекцию. «Наша цель – дать вам практические знания. Телевидение – это не только теоретические знания, но в основном практика. Если у вас есть желание и стремление, мы готовы работать с вами», – сказал он.

Куратор проекта и заместитель генерального директора телерадиокомпании «ТНВ» по информационному вещанию Светлана Кадырова пригласила студентов познакомиться со всеми направлениями телевидения.

«Телевидение – это не только новости. Это монтаж, работа на радио, детское телевидение, интервью и передачи в развлекательном формате, SMM, PR и многие другие направления. Это целая вселенная. До конца декабря мы проведем ознакомительные лекции, после чего каждый студент сможет выбрать свое направление. Своим опытом поделятся 14 специалистов со стажем более 12 лет», – сообщила она.

В рамках проекта 25 студентов будут посещать занятия два раза в неделю. Они научатся секретам монтажа, съемок, режиссуры, продюсерской работы, работы в кадре, подготовки ток-шоу.

Камиля Билялова