Для строительства Вознесенского тракта власти Казани изымут еще 146 тыс. кв. метров земли

В Казани для строительства Вознесенского тракта будут изъяты еще около 146 тыс. кв. метров земли. Постановления, опубликованные на официальном портале правовой информации, подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ранее власти РТ публиковали еще несколько документов об изъятии земель. Таким образом, общая площадь выкупаемых участков для строительства магистрали составит более 454 тыс. кв. метров.

На этот раз под изъятие попали жилой дом и участок площадью 585 кв. метров в поселке Вознесенское. Под строительство участка дороги от проспекта Победы до трассы М7 также пойдет участок площадью 4,7 тыс. кв. метров, расположенный на улице Минская. В настоящее время земли принадлежат «АС-Фонд Строительный». У этой же компании будут выкуплены более 134 тыс. кв. метров земли в границах Казани.

Изъяты будут и два участка, принадлежащие «Казанскому земельному инвестиционному фонду». Их площадь составляет 3,6 и 2,7 тыс. кв. метров.

Строительство пятой «вылетной» магистрали из Казани — Вознесенского тракта — началось в августе 2021 года. Дорога станет дублером Мамадышского тракта и улучшит транспортную ситуацию в поселках Вознесенское, Большие Клыки, Самосырово, Салмачи, Привольный, Вишневка, жилых комплексах «Весна» и «Светлая долина».