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Для строительства Вознесенского тракта в Казани обменяют более 13 га земель
В Казани и Пестречинском районе изымут для госнужд почти 133 тысячи квадратных метров земель. Меры принимают для строительства Вознесенского тракта на участке от проспекта Победы до автодороги М7 «Волга», следует из постановления Правительства Татарстана.
Земли находятся в собственности ООО «Дженсен Групп». Отмечается, что участки будут обмениваться на другой, который находится в собственности Республики Татарстан.
Кроме того, по предложению Минземимущества РТ и «Автострады» решено изъять участки общей площадью более 1 га в Черемшанском, Альметьевском и Новошешминском районах. На них развернется строительство дороги регионального значения «Алексеевское — Альметьевск», входящей в состав платной трассы «Шали (М7) — Бавлы (М5)». В настоящее время земли находятся в аренде ООО «Клементейкино».
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