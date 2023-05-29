Для строительства маршрута Казань — Екатеринбург в РТ развернули 13 дорожных лабораторий

В Татарстане для строительства маршрута Казань — Екатеринбург задействовали 13 дорожных лабораторий. В ближайшее время будут развернуты еще пять лабораторий, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Все материалы, используемые в строительстве трассы и искусственных сооружений, контролируются специалистами в лабораториях», — отметили в ведомстве.

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов функционируют шесть лабораторий, на участках реконструкции трассы М7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном — семь.

Лаборатории оснащены современным оборудованием, с помощью которого проверяют физико-механические свойства грунтов, уплотнение земляного полотна, прочность бетона.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Кроме того, сотрудники лабораторий контролируют поступающие материалы: песок, щебень, щебеночно-песчаные смеси, а также бетонные и асфальтобетонные смеси, железобетонные изделия, битумные вяжущие. В лабораториях также подбирают состав асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу.

«Специалисты выбирают щебень, его размер, битумную смесь, количество и вид связующих добавок. Смесь нагревают и трамбуют, имитируя работу дорожного катка. Затем при температуре 60 градусов прокатывают колесо многофункциональной смарт-машины 20 тыс. раз», — рассказали в пресс-службе.



Такое испытание помогает проверить будущий асфальт на прочность и стойкость к образованию колеи. Лабораторный контроль позволяет соблюдать требования, предъявляемые к федеральным автодорогам, подчеркнули в управлении.

Общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. километров, из которых около 300 километров пройдет по Татарстану.