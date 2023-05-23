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Для строительства дороги в Татарстане у агрофирмы изымут 34,6 кв. метров земель
Для строительства региональной автодороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат — Нижняя Баланда — Верхняя Баланда в Аксубаевском районе Татарстана изымут земельный участок сельхозназначения площадью более 34,6 кв. метров. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
«Принять предложение Минземимущества РТ, ГКУ „Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Миндортрансе РТ“ об изъятии для государственных нужд республики <...> земельного участка», — говорится в тексте документа.
Земельный участок сельскохозяйственного назначения расположен в Кривоозерском сельском поселении и находится в собственности агрофирмы «Аксу Агро». Обществу предусмотрена выплата за изымаемый участок.
Министерству земельных и имущественных отношений РТ в течение 30 дней после определения размера возмещения с Главтатдортрансом необходимо подготовить соглашения об изъятии земли для государственных нужд.
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