Для строительства дороги в Татарстане у агрофирмы изымут 34,6 кв. метров земель

Для строительства региональной автодороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат — Нижняя Баланда — Верхняя Баланда в Аксубаевском районе Татарстана изымут земельный участок сельхозназначения площадью более 34,6 кв. метров. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Принять предложение Минземимущества РТ, ГКУ „Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Миндортрансе РТ“ об изъятии для государственных нужд республики <...> земельного участка», — говорится в тексте документа.

Земельный участок сельскохозяйственного назначения расположен в Кривоозерском сельском поселении и находится в собственности агрофирмы «Аксу Агро». Обществу предусмотрена выплата за изымаемый участок.

Министерству земельных и имущественных отношений РТ в течение 30 дней после определения размера возмещения с Главтатдортрансом необходимо подготовить соглашения об изъятии земли для государственных нужд.