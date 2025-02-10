Для строительной отрасли РТ за 7 лет планируется подготовить 18,2 тыс. рабочих

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для строительной отрасли Татарстана за семь лет необходимо подготовить более 18,2 тыс. специалистов. Прогноз потребности в кадрах для экономики республики на 2025–2031 годы был сформирован в прошлом году. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев на выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Согласно прогнозу, потребность строительной отрасли в подготовке кадров на 2025–2031 годы составляет 18 242 человека, в том числе в подготовке квалифицированных рабочих в системе среднего профобразования – более 10,3 тыс., специалистов среднего звена – свыше 5,1 тыс., специалистов высшего образования – около 2,8 тыс. человек», – рассказал он.

Гимаев уточнил, что среди рабочих со средним профобразованием востребованы машинисты энергоблока, электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию, наладчики компьютерных сетей, электромонтажники электросетей и электрооборудования, слесари по строительно-монтажным работам, мастера отделочных и строительных работ, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщики, машинисты дорожных и строительных машин, слесари.

Кроме того, по его словам, востребованы специалисты по строительству и эксплуатации зданий и сооружений, теплоснабжению и теплотехническому оборудованию, строительству и эксплуатации инженерных сооружений, столярно-плотничным и паркетным работам, монтажу и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения.

Спрос на специалистов с высшим образованием есть в таких направлениях, как строительство, теплоэнергия, теплоэнергетика и теплотехника, информационные системы и технологии, архитектура, электроэнергетика, электротехника, строительство уникальных зданий и сооружений.

«Основная задача, которая стоит перед нами, – привлечь молодых людей, удержать их в отрасли и работать над повышением престижа рабочих профессий», – подчеркнул замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ.

Гимаев отметил, что Правительство России утвердило концепцию подготовки кадров для строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. В ближайшее время Минстрой РФ разработает план мероприятий, необходимых для исполнения этой концепции.

«Согласно концепции, численность специалистов, занятых в сфере ЖКХ, будет расти. Число работников должно пополняться в том числе за счет молодых специалистов, которых должны выпускать отраслевые вузы и колледжи. Учебным организациям стоит ориентироваться на ликвидацию разрыва между требованиями образовательных программ и реальными потребностями в строительной отрасли и ЖКХ», – заявил он.

Замминистра убежден, что в вузах и колледжах нужно увеличить число практических занятий, а образовательные программы необходимо формировать с учетом потребностей предприятий.

«Должна быть продолжена работа по созданию корпоративных кафедр и реализации стипендиальных программ поддержки. Сегодня стипендии очень мизерные. Предприятия и компании также могут частично профинансировать обновление учебной, лабораторной и тренажерной базы профильных вузов и колледжей», – заметил он.

Еще одно направление, в котором должны участвовать образовательные организации, – разработка модели по выявлению и отбору школьников 6–11-х классов, желающих выбрать строительные профессии, сказал Гимаев.

«Когда я сегодня спрашивал, куда все специалисты уходят, мне ответили: «Кто куда, только не на стройку». Такая проблема есть, как и проблема с зарплатами. Есть проблема и с квалифицированными сотрудниками в этой сфере», – добавил председатель парламентского комитета Андрей Егоров.

Выездное заседание Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию прошло в Казанском строительном колледже. До его начала депутатам показали, как организована практическая часть учебного процесса.

Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ».