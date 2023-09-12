Для строителей «Нашего двора» в Челнах подготовили концерт и угостили узбекским пловом

Сегодня жители 43-го комплекса Набережных Челнов совместно с администрацией района, управляющей компанией и активистами территориально-общественного самоуправления поблагодарили сотрудников ООО «Камавтодор» за выполненную ими работу по программе «Наш двор».

Строителей поприветствовал глава Центрального района Автограда Эдуард Фаттахов, он вручил им благодарственные письма.

«Хочу высказать слова благодарности всем подрядчикам и строителям за то, с каким качеством и какими темпами они проводят ремонтные работы по программе „Наш двор“. В этом году на территории Центрального района республиканская программа „Наш двор“ реализуется в 31-м, 43-м, 45-м и 58-м микрорайонах. Всего в 2023 году будет благоустроен 21 двор», — отметил Фаттахов.

Для бригады рабочих был приготовлен традиционный праздничный узбекский плов и сладкие угощения. Для них также выступили воспитанники детского сада №39 «Веселый улей».

«От имени всех жителей нашего микрорайона хочу поблагодарить вас за труд, вы старались учесть все наши пожелания. Жители довольны, как преобразился комплекс — появились широкие дороги и тротуары, дополнительные парковочные места», — сказала председатель ТОС 43-го комплекса Надежда Сухарева.

В этом микрорайоне завершается реализация программы «Наш двор» в шести дворах, на которые выходят 14 домов.

За время благоустройства территории обновлены дороги, заменены опоры освещения и светильники, определены места размещения площадок ТКО, установлены скамейки и урны, завершается установка детских игровых и спортивных элементов.

В ближайшее время будет благоустроена зеленая зона: завезен чернозем, посеяна газонная трава, в период осеннего месячника запланирована компенсационная посадка деревьев.